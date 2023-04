Enzo Raiola elogia Ibra: «Eccezionale in tutto, con Mino..»

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Enzo Raiola ha rilasciato queste parole sull’ attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic

«Ibra è eccezionale in tutto. Mino ha sempre avuto tanto rispetto per tutti i suoi assistiti però Zlatan c’era un qualcosa, un’alchimia che non riesci a spiegare. Poi Ibra negli ultimi mesi prima della scomparsa di Mino ha dimostrato quanto ci teneva a lui con alcuni comportamenti. Loro si capivano al volo. Uno degli ultimi regali che Zlatan ha fatto a Mino è stata un’edizione speciale di una Prosche. Entrambi sono appassionati di macchine. Altri regali che ha fatto Ibra sono prettamente affettivi e non hanno valore, sono inestimabili»