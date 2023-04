Enzo Raiola: «Donnarumma? Vi racconto questo retroscena»

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Enzo Raiola ha rilasciato queste parole sull ex portiere del Milan Donnarumma

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Enzo Raiola ha rilasciato queste parole sull’ ex portiere del Milan, Gigio Donnarumma:

«La prima volta che ho fatto conoscere Gianluigi a Mino aveva 12 anni. C’era una scuola calcio affiliata al Brescia Calcio che voleva a tutti i costi Donnarumma, facendo una proposta alla famiglia. Quel periodo lì il Brescia prese i fratelli Esposito (Salvatore e Sebastiano) che erano della stessa scuola calcio di Gigio. Suo papà però, sotto consiglio di Mino, disse di no: che devi fare, aspetta, se tuo figlio è quello che è il suo momento arriverà. Successivamente sono arrivate tante squadre prima dei 14 anni però poi il Milan l’ha spuntata. Gigio è molto tradizionalista: gli piace stare a casa con la famiglia. Con tutti i ragazzi che seguo mi piace gestire il tempo libero con loro: io ho fatto anche dei viaggi, cerco sempre di esserci. Con Gigio, a casa, non parliamo mai di calcio: parliamo tutt’altro. Non gli piace stare nella confusione, non gli piacciono le discoteche. Gigio fece questa promessa a Mino: se vinciamo gli Europei, Enzo deve venire in vacanza con me. Nella vacanza a Porto Cervo a un certo punto suona il cellulare di Gigio ed era un numero privato. Risponde la segretaria del presidente Berlusconi e dopo poco arriva la chiamata della compagna del presidente Berlusconi che dice che il presidente aveva saputo che era in Sardegna e voleva invitarlo a passare da lui. Il giorno dopo siamo andati nella villa di Berlusconi e a pranzo ci accoglie con il suo stile: pasta tricolore, piatti della cucina napoletana, la torta tricolore. Ha voluto festeggiare con Gigio la vittoria degli Europei. E il giorno dopo siamo tornati e ci ha fatto fare un giro in barca»