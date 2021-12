Florenzi a Dazn: «Volgiamo rimanere in alto, sul gol...»

Florenzi ha parlato a Dazn nel post partita di Empoli Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Le sue parole

GOL SU PUNIZIONE – «Diciamo che ho avuto giocatori tra la Roma con Totti e Pjanic, il Valencia con Parejo e il Psg dove poteva tirarle anche Navas con cui non mi potevo nemmeno avvicinare, qui ci sono due o tre giocatori, le proviamo in allenamento, contento per il gol e la vittoria»

OBIETTIVO – «Noi vogliamo rimanere li e migliorare quanto i ragazzi hanno fatto l’anno scorso e scrivere una pagina importante»

COSA HA PORTATO AL MILAN – «Ho portato la chiacchiera, mi dicono che parlo tanto, la mia esperienza e la capacità di caricare tutti quando è il momento di farlo, con questo atteggiamento ce la possiamo giocare in tutte le partite»

IL SUO 2021 – «Mi porto dietro la vittoria dell’Europeo e tante soddisfazioni personali, ma anche la volontà di chiedere sempre di più a me stesso»