Empoli Milan, l’ultima indiscrezione spiazza i tifosi! Può partire dalla panchina, il motivo è da non credere

Condividi via email

Empoli Milan, clamorosa indiscrezione su Santiago Gimenez: può partire dalla panchina contro i toscani di D’Aversa

Importante indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la formazione che Sergio Conceicao, tecnico del Milan, schiererà dal primo minuto domani pomeriggio sul campo dell’Empoli.

Santiago Gimenez ha qualche strascico del problema fisico patito all’ultima uscita con il Feyenoord e un po’ lo si è visto negli scatti: non ha ancora la brillantezza dei tempi migliori. Possibile dunque, come in Coppa Italia contro la Roma, la titolarità di Abraham.