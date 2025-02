Empoli Milan, le decisioni del Giudice Sportivo: sull’espulsione di Tomori e Marianucci

Empoli Milan – Arriva la decisione del Giudice Sportivo sulla 24esima giornata del campionato di Serie A

Decisamente movimentata l’ultima giornata di Serie A per quanto riguarda gli episodi arbitrali. In Empoli-Milan nella fattispecie ci sono stati due cartellini rossi molto discussi: il primo per Fikayo Tomori ed il secondo per Marianucci.

Il difensore rossonero è stato punito, ovviamente, con una sola giornata. Mentre per il calciatore dei toscani una sanzione di due giornate.