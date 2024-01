Empoli Milan, rientra tra i titolari dopo quasi tre mesi: la mossa di Pioli in vista della sfida di domani al Castellani

Domani all’ora di pranzo il Milan sarà ospite dell’Empoli nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A e con cui si chiuderà il girone d’andata.

Pioli ha intenzione di lanciare dal primo minuto Yacine Adli come non succede da ottobre in campionato: il francese non gioca titolare dalla partita con la Juve e in assoluto da novembre per la sfida con il Borussia Dortmund. Lo riporta il Corriere dello Sport.