Emerson Royal, tutta la gioia social del terzino: il messaggio dopo il Brugge – FOTO

Emerson Royal, terzino del Milan, ha esultato sui propri profili social dopo la vittoria di ieri sera contro il Brugge: il post

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Emerson Royal, terzino del Milan, ha esultato per la vittoria in Champions League contro il Brugge a San Siro (3-1 il risultato finale), la seconda consecutiva dopo quella di sabato in campionato contro l’Udinese.

L’ex Tottenham è stato autore di un’ottima prova.