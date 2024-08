Emerson Royal Milan, il terzino SI PRESENTA e gasa i tifosi: «Essere qui è un SOGNO, non ci ho pensato due volte a...» - FOTO

Emerson Royal SI PRESENTA e gasa i tifosi: «Essere qui è un SOGNO, non ci ho pensato due volte a…». Le dichiarazioni del terzino

Tramite un post pubblicato, dal Milan e dal nuovo terzino rossonero Emerson Royal, su Instagram, il giocatore ha espresso tutta la sua felicità di essere in un club storico, soprattutto per i brasiliani.

PAROLE – «Il Milan è la squadra per noi brasiliani. In Brasile Kaká è un idolo. Non ci ho pensato due volte a scegliere la 22. Essere qui è un sogno».