Emanuelson esalta Tonali: «Sa fare tutto». L’ex rossonero ha parlato del numero otto del Milan e delle sue qualità

Intervistato da gazzetta.it, Emanuelson, ex giocatore del Milan, ha elogiato Tonali e l’acquisto messo a segno da Maldini.

Queste le sue dichiarazioni: «Prima che arrivasse al Milan nessuno conosceva Leao. Maldini ha fatto un colpaccio. Lo stesso discorso vale per Tonali: sbaglio o sa fare tutto, sia in attacco che in difesa?»