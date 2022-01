Elogi a Bremer: «Sontuoso contro uno dei bomber più forti della Serie A»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel match tra Torino e Fiorentina è stata eccelsa la prestazione di Bremer contro Vlahovic

Nel match vinto 4-0 dal Torino contro la Fiorentina, c’è stata anche una prestazione incredibile di Bremer. Il difensore è andato in marcatura su Dusan Vlahovic, e il bomber serbo non è riuscito a trovare il minimo spazio per rendersi pericoloso. E La Gazzetta dello Sport ha elogiato la prestazione del centrale brasiliano.

LA PAGELLA – «Prestazione sontuosa contro il capocannoniere del campionato. A furia di anticipi e duelli vinti con Vlahovic, si conferma uno dei difensori più forti della Serie A».