Elliott non pienamente convinto da Messias: i dettagli

Elliott sembra avere molti dubbi sulle cifre dell’investimento per Messias: Maldini e Massara dovranno limare i costi

La proprietà del Milan, e quindi Elliott, non sembra pienamente convinta dell’ipotesi Messias, in particolare per i costi eccessivi. Come riporta Daniele Longo infatti, i dieci milioni richiesti dal Crotone per il trentenne brasiliano.

ABBASSARE I COSTI – Maldini e Massara, che stimano moltissimo l’esterno, dovranno quindi limare di molto la valutazione per convincere la proprietà ad investire su Messias. L’area tecnica rossonera conta di chiudere a poco meno della metà. Sarà una settimana incandescente.