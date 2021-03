EL Milan Man Utd 0-1, le pagelle rossonere: Pogba fa la differenza

L’ex bianconero entra all’intervallo e decide l’eliminatoria con il gol partita e una prestazione di altissimo livello

Si chiude l’avventura europea del Milan con una sconfitta in casa (l’ennesima stagionale, ndr) che fa molto male specie perché arrivata al termine di un match equilibrato contro il Manchester United ma deciso dalla classe di Paul Pogba che entra all’intervallo e decide l’eliminatoria. Per Pioli il rammarico di aver giocato entrambe le gare con un attacco totalmente spuntato e a questo punto ci si dovrebbe interrogare sull’opportunità di escludere Hauge dalla lista Uefa. Queste le pagelle rossonere:

Donnarumma 5,5 Beffato dalla finta di Pogba; doveva aspettarsela una soluzione del genere, poteva calciare solo là.

Kalulu 6 Eccellente primo tempo, va in difficoltà quando dalle sue parti si posiziona Pogba (dal 65′ Dalot 6 Lotta, picchia e si dà da fare contro i suoi ex compagni di squadra.).

Kjaer 6,5 Non deve fare alcun intervento appariscente ma è sempre al posto giusto al momento giusto.

Tomori 6,5 Ormai è lui il titolare in coppia con Kjaer e vedendolo giocare si capisce benissimo il perché.

Theo Hernandez 5 Avvio da brividi con diversi tocchi sbagliati, il prosieguo non è meglio con James che lo mette in grande difficoltà.

Meite 5 L’errore sul gol cancella tutto ciò che di buono aveva fatto nel primo tempo.

Kessié 6 Primo tempo di grande spessore; nella ripresa cala lui e con lui tutta la squadra.

Saelemaekers 5,5 Il conto dei passaggi sbagliati si è perso, così come quello relativo ai km percorsi; ma il calcio non è atletica leggera, serve anche qualità.

Calhanoglu 5 Gli capita una palla deliziosa a metà primo tempo ma la cicca malamente.

Krunic 5 Così come all’andata, la sua utilità si mostra in entrambe le fasi, anche se a fine primo tempo ha avuto la palla buona e l’ha sciupata (dal 72′ Brahim Diaz 5,5 Non riesce ad accendere la scintilla).

Castillejo 5 Deve inventarsi ‘falso nueve’ per necessità; purtroppo non è adatto e fa una fatica terribile (dal 65′ Ibrahimovic 6 Non è in condizione e si vede, ha una chance di testa ma Henderson gli dice di no).

All. Pioli 5 Ha pochissime frecce nel suo arco, praticamente nessuna. Parte male, prende campo e coraggio nel primo tempo e per tre volte va vicino al gol qualificazione ma senza veri giocatori offensivi i risultati si vedono; nella ripresa il gol a freddo e la stanchezza hanno reso impossibile la rimonta però bisognerebbe porsi due domande sull’esclusione di Hauge dalla lista UEFA.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson 6,5; Wan-Bissaka 6, Lindelof 6,5, Maguire 6, Shaw 6; McTominay 6, Fred 6; James 6,5, Bruno Fernandes 6,5, Rashford 5 (dal 46′ Pogba 8); Greenwood 6. All. Ole Gunnar Solksjaer 6.