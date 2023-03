La EFAA porta in tribunale la FIFA: il motivo è il nuovo regolamento internazionale. L’organismo dei procuratori vuole aprire un contenzioso per via di un mercato divenuto difficoltoso

La EFAA (l’organismo europeo degli agenti) vuole procedere per vie legali e ha annunciato di voler portare sia la FIFA che la Federcalcio olandese in tribunale, come riportato da il Corriere dello Sport.

Il motivo che ha spinto la EFAA a procedere in tal senso è il nuovo regolamento internazionale, che prevede il divieto di rappresentanza multipla per i procuratori, il tetto alle commissioni, l’introduzione di una “clearing house” per garantire la trasparenza nei pagamenti e anche un sistema per risolvere le dispute legali. L’insieme di queste nuove norme impedirebbe ai più piccoli procuratori di poter operare senza problemi sul mercato.