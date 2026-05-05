È ufficiale la cessione, addio Milan: quanto incassa il club

Il Milan chiude la prima operazione in uscita a calciomercato ancora chiuso: ufficiale la cessione, dice addio ai rossoneri

È la prima, non sarà l’ultima. Il Milan perfeziona la prima cessione del calciomercato 2026 e lo fa con il campionato ancora in corso.

I rossoneri arrivano dalla deludente trasferta di Reggio Emilia con il ko contro il Sassuolo che ha acceso il campanello d’allarme per la qualificazione Champions. Appena quattro i punti di distacco dalla Roma, quinta, e un rendimento nelle ultime giornate che fa paura: quattro punti in cinque partite, con la miseria di un gol appena realizzato.

C’è chi di spaventarsi, considerato che dietro – soprattutto la Roma – vivono un momento positivo e potrebbero mettere la freccia. Almeno il quarto posto è fondamentale anche in vista del mercato: senza cambierebbero totalmente le strategie, partendo dalla conferma di Allegri che potrebbe non esserci.

Come potrebbe essere molto più difficile arrivare a calciatore come Goretzka e a fare altri acquisti importanti e dispendiosi. Ecco perché senza Champions sarebbe quasi scontata la cessione di un big, ma potrebbe non bastare. Intanto però la società si porta avanti con il lavoro e chiude il primo trasferimento dell’estate.

Milan, Colombo riscattato dal Genoa: i dettagli

Niente più Milan nel suo presente e probabilmente neanche nel suo futuro. Lorenzo Colombo è da ieri sera un giocatore a tutti gli effetti del Genoa.

Colombo riscattato dal Genoa (Instagram Lorenzo Colombo) – Milannews24.com

Per l’attaccante classe 2002 è scattato l’obbligo di riscatto pattuito ad inizio stagione. Tre le condizioni che si sono verificate e che rendono il giocatore a tutti gli effetti di proprietà del club ligure. Il primo riguarda il numero di presenze, con Colombo che praticamente è sempre stato schierato dal Genoa in campionato (35 presenze, di cui 27 da titolare). Il secondo riguarda il numero di gol: dovevano essere minimo 5, Colombo ha toccato quota 7 facendo scattare l’opzione.

L’ultimo tassello che mancava riguardava la salvezza del Genoa: la vittoria della Lazio sul campo della Cremonese ha fatto sì che il Grifone fosse certo della permanenza nel massimo campionato.

Ecco allora che è scattato l’obbligo con il Milan che ora incasserà dieci milioni di euro. Un piccolo tesoretto per la società rossonera che spera di poter avere anche gli introiti della Champions a disposizione. Per un mercato da grande e per poter consegnare ad Allegri una squadra vincente.