Dzeko sulla ripresa Serie A: «Giusto finire il campionato»

Il capitano della Roma è intervenuto sulla questione relativa alla ripresa dei campionati; per lui sarebbe corretto tornare in campo.

Edin Dzeko, ai microfoni di Sky Sport, è tornato sulla questione relativa alla ripresa dei campionati.

Secondo il capitano della Roma sarebbe corretto portare a termine la stagione: «È una questione molto delicata. Sicuramente la cosa più importante è la salute di tutti noi. In questo momento di certo lo sport non è la priorità. Io come tanti amo lo sport ed è parte delle nostre vite. Quando la situazione si calmerà e non ci sarà più pericolo, è giusto finire il campionato perché è ciò per cui abbiamo lavorato tutti i giorni».