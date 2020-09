Ds Eintracht: «Rebic-André Silva? Storia complicata. Siamo riusciti a trovare una soluzione»

Il direttore sportivo dell’Eitrancht Francoforte Fredi Bobic ha commentato l’affare andato in porto Rebic-André Silva

Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni di Kicker dell’affare andato in porto con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo in Germania di André Silva e in rossonero di Ante Rebic. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

«Abbiamo passato molto tempo alla ricerca di soluzioni in questi tempi economicamente difficili per entrambe le parti. Entrambi i club volevano mantenere i loro giocatori, ci siamo riusciti. E’ stata una storia molto complicata».