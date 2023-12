Dragusin Milan, lo vogliono tutti! Ecco le 7 squadre in competizione per il difensore del Genoa

Radu Dragusin sta emergendo come una rivelazione difensiva nella Serie A.

L’ex difensore della Juve, ora al Genoa, si distingue per le sue prestazioni, attirando l’attenzione di vari club di Serie A. Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona è seriamente interessato e sta competendo con Tottenham, Newcastle, Milan, Atalanta, Napoli e Inter, tutti club che lo seguono da tempo. Il Genoa valuta Dragusin non meno di 25 milioni di euro, ma al momento non è propenso a cederlo durante la finestra di gennaio.