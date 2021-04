Draghi: «Smettete di vaccinare i giovani, con che coscienza si salta la fila?»

Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul piano vaccinale in Italia

Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione sul piano vaccinale in Italia. Le sue parole.

ASTRAZENECA – «Il crollo di fiducia in Astrazeneca si nota ma si nota meno di quanto si possa pensare. Oggi siamo arrivati a 290.000 vaccinazioni. Io mi sono vaccinato con Astrazeneca e anche mia moglie. Non è che mi sia venuto in mente di farlo alla leggera».