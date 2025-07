Doué, il Milan fa sul serio: l’offerta è importante. Si attende lo Strasburgo

Douè è l’obiettivo del Milan. Massimiliano Allegri avrebbe individuato nel classe 2002 l’uomo giusto per la fascia destra

Il Milan intensifica la sua campagna acquisti estiva, puntando con decisione su Guéla Doué, promettente terzino destro dello Strasburgo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi ha presentato un’offerta iniziale di 15 milioni di euro, successivamente ritoccata al rialzo, per assicurarsi le prestazioni del giovane talento francese. L’attesa è ora tutta per la risposta definitiva della società transalpina.

Un Profilo da Top Club

Guéla Doué, classe 2002, si è affermato come uno dei laterali destri più interessanti del panorama europeo. Dotato di grande velocità, capacità di progressione e un’ottima visione di gioco, ha dimostrato di possedere le qualità per imporsi anche in un campionato impegnativo come la Serie A. La sua duttilità tattica gli permette di ricoprire sia il ruolo di terzino puro in una difesa a quattro, sia di esterno a tutta fascia in un modulo a cinque. Queste caratteristiche lo rendono un profilo estremamente appetibile per la strategia di mercato del Diavolo, orientata a inserire giovani talenti con ampi margini di crescita.

La Necessità di Rinforzi Sulle Fasce

La ricerca di un terzino destro di qualità è una priorità per il club meneghino. La stagione appena trascorsa ha evidenziato la necessità di rinforzare le corsie laterali, garantendo maggiore profondità e alternative tattiche all’allenatore. L’arrivo di Doué potrebbe non solo fornire un’opzione valida per la formazione titolare, ma anche aumentare la competizione interna, spingendo al miglioramento l’intero reparto difensivo del Milan.

La Trattativa: Dettagli e Aspettative

L’offerta presentata dai rossoneri testimonia la forte volontà di chiudere l’affare. La cifra di 15 milioni di euro, poi alzata, indica che il sette volte campione d’Europa considera Doué un investimento importante per il futuro. Ora la palla passa allo Strasburgo. La decisione del club francese sarà cruciale per determinare il futuro del giovane difensore e le prossime mosse di mercato della squadra lombarda.

I tifosi del Milan attendono con trepidazione gli sviluppi di questa trattativa, sperando di vedere presto Guéla Doué indossare la gloriosa maglia rossonera e contribuire ai successi futuri del club.