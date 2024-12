Donnarumma, il rinnovo è in stand-by: le parole di Enzo Raiola!

Donnarumma, il portiere ex Milan può lasciare il PSG a fine stagione: in stallo, come svelato da Enzo Raiola, i discorsi sul rinnovo

Intervenuto a Radio Sportiva, Enzo Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro dell’estremo difensore italiano classe ’99. Le dichiarazioni:

Futuro al? È in scadenza nel 2026 e siamo in pausa di riflessione. Vedremo se ci sarà la fumata bianca, tutto può succedere. Ora siamo in stand by