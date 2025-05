Donnarumma, l’agente sorprende sulle voci legate all’Inter: «Fanno solo piacere. Passato al Milan? Lasciatemi dire questo»

L’ex rossonero Donnarumma è pronto a giocare la finale di Champions League con il suo PSG. Il portiere non rientra più nei piani del calciomercato Milan da diverso tempo. Potrebbe però rientrare in quello dell’Inter, come confermato dal suo agente a Tuttosport.

PAROLE – «Fanno solo piacere gli apprezzamenti di club importanti. Preciso però che dai diretti interessati non è arrivato nulla. Se il suo passato al Milan potrebbe essere un problema? Non ci abbiamo proprio pensato, perché Gigio è felice al Psg. Poi chiaramente, qualora non dovessimo trovare un accordo per il rinnovo (contratto in scadenza nel 2026, ndr), valuteremmo altre strade. Senza escludere nulla».