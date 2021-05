Donnarumma: «Prima delle partite sono scaramantico. Talento? Non basta, serve il lavoro»

L’ormai ex portiere rossonero Gigio Donnarumma ha rilasciato qualche dichiarazione in un’intervista con TCL Europe. Queste le sue parole:

Sui riti pre-partita – «Prima di ogni partita sono scaramantico. L’unica cosa che posso raccontarvi è che vado in porta, tocco i pali e comincio la partita. Le altre cose sono un po’ segrete»

Sul primo ricordo legato al calcio – «La prima volta che sono entrato in un campo da calcio con mio fratello. Lui faceva già il portiere e io lo seguivo. Mio zio faceva l’allenatore dei portieri. Mi calciava i palloni e io mi tuffavo, da lì è iniziata la passione per il portiere. Da lì è nato tutto»

Sulla differenza tra grandezza e talento – «Lavoro, sacrificio, umiltà. Devi lavorare, non basta solo il talento, ma devi costruirlo. Con umiltà e passione, lavorando tutti i giorni dando il massimo fino alla fine. Si impara ogni giorno sempre di più e bisogna avere sempre voglia»

Sulla serata perfetta – «In ritiro con i miei amici, ci organizziamo e scegliamo un film. Per ammazzare il tempo, tra una risata e l’altra guardiamo un bel film»

Cosa ruberesti a un altro giocatore TCL? – «L’allegria di Paul (Pogba) e le pistole di Piatek».

