Donnarumma pentito dell’addio al Milan? Sullo sfondo si muove la Juve

Donnarumma pentito di aver lasciato il Milan? Sullo sfondo si muove la Juve che continua a pensarci

Donnarumma si è pentito di aver lasciato la Serie A? È presto per dirlo. Nonostante l’affetto per i colori rossoneri, ormai è netta la rottura con quel mondo. A Milanello ora sono orgogliosi di Mike Maignan, uno tutto d’un pezzo. Piuttosto sullo sfondo resta sempre l’opzione Juventus, il club che l’ha corteggiato a lungo prima di voltargli le spalle in primavera a causa delle note questioni di bilancio.

I bianconero non avrebbero mai smesso di cullare l’idea di un suo acquisto. Per il quale c’è però un problema. L’ingaggio percepito è infatti molto elevato per le casse del club, che per usufruire delle attuali norme sul Decreto Crescita dovrebbe aspettare che il portiere abbia il domicilio all’estero anche nel 2023. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.