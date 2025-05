Donnarumma, l’ex Milan torna in Serie A? Enzo Raiola apre alla clamorosa ipotesi

Donnarumma, il portiere del PSG potrebbe tornare in Italia? Enzo Raiola, procuratore dell’italiano, apre all’ipotesi Inter. I dettagli

Intervistato da Tuttosport, Enzo Raiola ha parlato così del futuro di Donnarumma:

PAROLE – «Abbiamo rimandato tutto, forse anche solo per scaramanzia, vista la moltitudine di partite. Non abbiamo nessuna fretta, c’è una buona relazione con la società, Gigio sta bene a Parigi e il contratto scadrà nel 2026. Fanno solo piacere gli apprezzamenti di club importanti. Preciso però che dai diretti interessati non è arrivato nulla. Passato al Milan un problema in caso di interesse dell’Inter? Non ci abbiamo proprio pensato, perché Gigio è felice al Psg. Poi chiaramente, qualora non dovessimo trovare un accordo, valuteremmo altre strade. Senza escludere nulla. Sarebbe fondamentale il progetto, come accaduto negli scorsi anni col Psg. Guardandoci indietro quella scelta lo ha premiato, con campionati vinti e la finale di Champions».