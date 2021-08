Donnarumma in panchina con il Psg: si scatena l’ironia del web – FOTO

Donnarumma seduto in panchina con il Psg nella sfida contro il Brest: si scatena sul web l’ironia ai danni dell’ex portiere del Milan

Gianluigi Donnarumma seduto in panchina con il Psg durante la gara esterna contro il Brest, valevole per la terza giornata del campionato di Ligue 1: è stata questa la foto che ha immediatamente fatto il giro del web nelle ultime ore, scatenando l’ironia più totale dei tifosi del Milan nei confronti dell’ex portiere rossonero.

Di seguito la foto che lo ritrae in una situazione piuttosto insolita per lui. Braccia conserte, pettorina e la partita in corso soltanto assistita da bordo campo. Non mancano i commenti provocatori che lo paragonano ironicamente al fratello Antonio: