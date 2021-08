Donnarumma: «Soprannome Dollarumma? Ho scelto io di andare al Psg.”

Donnarumma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Le parole dell’ex portiere del Milan sul suo addio

Questa mattina Gianluigi Donnarumma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, esprimendosi riguardo il suo addio al Milan che gli ha attribuito lo spiacevole soprannome di “Dollarumma”. Ecco le sue parole:

«Ci sono decisioni che hanno un tempo di maturazione più lungo. Le scelte professionali le ho sempre prese da solo, la mia famiglia mi ha sempre lasciato campo libero e mi ha sostenuto. La stessa cosa ha fatto Mino. Lui rispetta la volontà dei suoi assistiti al cento per cento, poi naturalmente fa di tutto per soddisfare le richieste. Me ne sono andato dal Milan e non avevo contatti con altre squadre, lo giuro, ma ero sicuro che non un buon Europeo qualcuno si sarebbe fatto vivo».