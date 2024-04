Donnarumma male al PSG, Condò convinto: «Non è mai riuscito a trovare la continuità che aveva al Milan, ho il dubbio che gli sia mancata quella cosa»

Il giornalista Paolo Condò analizza il momento no che sta vivendo Gianluigi Donnarumma al PSG, parlando così dell’ex Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò si è soffermato sulle difficoltà riscontrate da Gianluigi Donnarumma in questi anni al PSG. Questo il pensiero del giornalista sull’ex portiere del Milan.

PAROLE – «Secondo me il PSG non era il club adatto alle sue caratteristiche. Non lo era nemmeno il primo anno quando c’era Keylor Navas. Da lì in poi divenne titolare fisso, ma non è mai riuscito a trovare la continuità che aveva quando era al Milan, e che ha avuto anche in Nazionale. Il dubbio che aleggia è che non si sia trovato bene dal punto di vista dei preparatori. Poi la stessa squadra, il PSG non ha mai difeso bene in questi anni, pur avendo dei signori difensori. Anche Donnarumma ci sono state delle situazioni nelle quali non ha reso per quella che è la sua qualità».