Donnarumma “tifa” Inzaghi? Per l’ex Milan l’allenatore nerazzurro ha fatto meglio di Guardiola nella scorsa stagione

A votare per i The Best FIFA del 2023 anche Gianluigi Donnarumma in qualità di capitano della Nazionale Italiana. L’ex portiere del Milan, ora al PSG, premia Simone Inzaghi.

Per l’estremo difensore azzurro, il tecnico dell’Inter è stato il secondo miglior allenatore della scorsa stagione, anche meglio di Pep Guardiola. Per il primo posto ha voluto invece premiare il suo attuale ct della Nazionale, ovvero Luciano Spalletti.