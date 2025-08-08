Donnarumma, guerra di nervi col PSG per l’ex Milan! Incredibile intrigo, le big d’Europa si muovono

Donnarumma, nessun rinnovo con il PSG: le big d’Europa si muovono ma l’addio a zero nel 2026 non è totalmente da escludere

Il Paris Saint-Germain ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mercato dei portieri con l’acquisto di Chevalier, una mossa che mette in discussione il futuro di Gianluigi Donnarumma, ex pilastro del Milan. La decisione del club parigino di ingaggiare un altro portiere titolare, nonostante Gigio sia stato decisivo nella recente vittoria della Champions League, è un segnale inequivocabile: il mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, a causa di un’offerta ritenuta al ribasso, ha innescato una vera e propria partita di nervi. La situazione, come ben evidenziato da Alfredo Pedullà, è in continua evoluzione e le prossime settimane saranno cruciali per definire il destino del portiere della Nazionale italiana.

Manchester City in Pole Position: Il Sogno di Guardiola

L’interesse del Manchester City per Donnarumma non è certo una novità. Già lo scorso 27 luglio, Pedullà aveva svelato il forte desiderio di Pep Guardiola di portare Gigio alla corte dei Citizens. Nonostante il club inglese abbia già operato sul mercato per il ruolo di portiere, il nome di Donnarumma continua a essere un pallino per il tecnico spagnolo. L’opportunità di acquisire un portiere del suo calibro, soprattutto se la valutazione del cartellino dovesse rientrare tra i 25 e i 30 milioni di euro, spingerebbe il City a fare un tentativo concreto nei prossimi giorni. In caso contrario, ovvero se il PSG dovesse chiedere cifre più elevate, la squadra di Manchester sarebbe pronta a lanciarsi in una corsa a parametro zero, con Guardiola sempre in prima fila per assicurarsi il portiere. Questo scenario renderebbe la trattativa ancora più complessa e avvincente, con un potenziale scontro tra giganti europei.

Il Bayern Monaco Entra in Gioco, Chelsea Osserva

Negli ultimi giorni, come già anticipato da Pedullà a gennaio, si è materializzato anche il forte interesse del Bayern Monaco. Il club bavarese, noto per la sua pianificazione a lungo termine e la ricerca di profili di alto livello, potrebbe rappresentare un’alternativa concreta per Donnarumma. Anche il Chelsea ha mostrato apprezzamento per il profilo dell’ex portiere del Milan, ma finora non ci sono stati approfondimenti significativi. La situazione rimane fluida e, come sottolinea Pedullà, molto dipenderà dalle decisioni del Paris Saint-Germain. Tenere a zero un portiere top dopo aver già acquistato un altro titolare sarebbe una mossa estremamente rischiosa per il PSG, che si troverebbe a gestire un asset di altissimo valore senza alcun ritorno economico, per di più con il rischio di malumori interni.

Le Italiane a Parametro Zero: Uno Scenario Complicato

Per quanto riguarda un eventuale ritorno in Italia a parametro zero, Pedullà non esclude nulla, ma sottolinea come i costi elevatissimi legati all’ingaggio di un giocatore come Donnarumma renderebbero l’operazione estremamente complessa per i club italiani. In questo contesto, è importante ricordare che il Milan, ex squadra di Donnarumma, ha recentemente visto l’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore. Anche se il desiderio di rivedere Gigio in Serie A è forte tra i tifosi, la fattibilità economica rimane il principale ostacolo.

In sintesi, il futuro di Gianluigi Donnarumma è appeso a un filo sottile, in una partita a scacchi che vede coinvolti alcuni dei club più potenti d’Europa. La prossima settimana si preannuncia decisiva per capire quale sarà la prossima destinazione dell’ex portiere del Milan, in un mercato che continua a regalare colpi di scena e battaglie a colpi di milioni.