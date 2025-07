Donnarumma, quale sarà il futuro dell’ex giocatore del Milan? Il suo agente si è sbilanciato. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra sempre più legato al Paris Saint-Germain. L’agente del portiere, Enzo Raiola, ha confermato alla Gazzetta dello Sport che sono in corso trattative avanzate con il club parigino per il prolungamento del contratto. “Siamo fiduciosi di raggiungere un accordo”, ha dichiarato Raiola, lasciando intendere che la fumata bianca sia ormai questione di tempo.

Per l’ex portiere del Milan, questa notizia segna una tappa importante nella sua carriera. Dopo un addio burrascoso ai rossoneri nell’estate del 2021, con il passaggio a parametro zero al PSG, Donnarumma ha vissuto anni di crescita e affermazione in Ligue 1 e in Champions League. Nonostante qualche critica iniziale e la concorrenza con Keylor Navas, Gigio è riuscito a imporsi come numero uno indiscusso, dimostrando le sue immense qualità tra i pali.

Il prolungamento del contratto testimonia la fiducia del PSG nelle sue capacità e la volontà di costruire un progetto a lungo termine attorno a lui. Donnarumma, dal canto suo, ha trovato a Parigi un ambiente che gli permette di competere ai massimi livelli e di puntare ai trofei più prestigiosi, cosa che al Milan, in quel momento, era più difficile. La stabilità contrattuale gli permetterà di concentrarsi pienamente sulle prestazioni in campo, senza distrazioni legate al mercato.

Per i tifosi del Milan, il ricordo di Donnarumma è ancora fresco e, per molti, legato a sentimenti contrastanti. Tuttavia, la sua traiettoria professionale ha dimostrato che la scelta di lasciare l’Italia per un’esperienza all’estero, seppur controversa, si è rivelata vincente sul piano sportivo. Ora, con un nuovo accordo in vista, Gigio Donnarumma si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione tra i portieri più forti del mondo, difendendo i pali del Paris Saint-Germain per i prossimi anni.