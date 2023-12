Donnarumma squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro il Le Havre: i dettagli sull’ex Milan e il momento difficile

Momento difficile per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo anche in Ligue 1 dove, lo scorso weekend, aveva rimediato un cartellino rosso contro il Le Havre con l’uscita a gamba tesa su Casimir.

Uscita che costerà due giornate due giornate di squalifica al portiere ex Milan, che salterà quindi le sfide con Nantes e Lille.