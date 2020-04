Donnarumma e Romagnoli: il rinnovo è ancora distante

Il rinnovo del portiere e del capitano continuano a tenere banco in casa Milan; al momento non vi risultano passi decisivi.

Durante l’edizione odierna di Sky Sport 24 si è parlato della situazione attuale del Milan ed in particolare delle trattative che portano ai rinnovi di Donnarumma e Romagnoli.

Secono la pay-tv, in entrambi i casi non sarebbero ancora stati fatti passi decisivi per un accordo e pertanto i rinnovi vengono definiti ‘difficili’. E se per Donnarumma tutto sommato ce lo si poteva aspettare, questo aggiornamento sulla situazione di Romagnoli sembra andare in controtendenza rispetto a quanto appreso nei giorni scorsi.