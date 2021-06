Donnarumma al PSG, visite mediche fissate: resta anche con Navas

Visite mediche fissate per Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain: il portiere resterà anche con Keylor Navas, giocandosi il posto

Gianluigi Donnarumma ha fissato le visite mediche con il Paris Saint Germain: il portiere classe 1999 si sottoporrà ai rituali esami dopo la gara dell’Italia contro la Svizzera ad Euro2020.

Visite mediche dunque vicine per definire il suo passaggio ai parigini: come riporta Fabrizio Romano, scongiurata l’ipotesi di una partenza in prestito con Donnarumma che resterà al PSG con Keylor Navas, giocandosi il posto con l’ex Real Madrid.