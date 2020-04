Donadoni: «Van Basten giocatore impressionante»

L’ex centrocampista rossonero ed attuale allenatore dello Shenzhen in Cina, ripercorre il suo periodo nel Milan di Sacchi.

Intervenuto durante la puntata di #CasaSkySport, Roberto Donadoni, tecnico della formazione cinese dello Shenzhen ha parlato del suo passato nel grande Milan di Arrigo Sacchi parlando di cosa volesse dire vivere in uno spogliatoio formato da così tanti campioni.

«Van Basten era un giocatore impressionante, anche per via del ruolo specifico in cui doveva trasformare quanto creato dalla squadra», la risposta dell’ex ala rossonera ad una domanda su quale fosse il calciatore più impressionate visto in carriera.