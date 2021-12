Donadoni impressionato da Tonali: «Ho rivisto il Sandro di Brescia»

Roberto Donadoni ha parlato di tre giovani talenti del calcio italiano, soffermandosi anche su Sandro Tonali. Le sue dichiarazioni

Roberto Donadoni, intervenuto sulle pagine de Il Corriere dello Sport, ha parlato anche di Sandro Tonali. Le sue parole sul centrocampista del Milan e non solo.

TONALI, BARELLA E CHIESA – «Ho rivisto il Sandro di Brescia. Era chiaro che l’anno scorso non ha espresso tutto il suo potenziale. Barella non è più una rivelazione ormai. Chiesa come me? Ha caratteristiche diverse ma è davvero forte».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE A DONADONI