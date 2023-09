Donadoni: «Inter-Milan? Non so come finirà ma durerà tutto l’anno»

L’ex rossonero Roberto Donadoni ha voluto dire la sua in vista del derby tra Inter e Milan che si giocherà nel quarto turno di campionato

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Roberto Donadoni infiamma l’atmosfera in vista del derby del 16 settembre tra Inter e Milan.

LE PAROLE – «Non so come finirà, ma so che durerà tutto l’anno: il Diavolo e l’Inter sono strutturate per Scudetto e Champions. I nerazzurri hanno più consapevolezza».