Domani il Milan torna in campo a Milanello contro il Vicenza

Così come accaduto la scorsa settimana contro il Novara, il Milan domani disputerà la terza amichevole di questo precampionato, sempre a Milanello contro il Vicenza, altra formazione di Serie C.

Fischio d’inizio fissato per le ore 17 così come la scorsa settimana ma, a differenza della sfida contro i piemontesi, questa volta dovrebbero esserci alcuni dei giocatori impegnati con le Nazionali.

