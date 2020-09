Domani conferenza di presentazione per Brahim Diaz: dove poterla seguire

Programmata per domani alle ore 13.15 la conferenza di presentazione di Brahim Diaz al Milan: ecco dove poterla seguire

Brahim Diaz si presenterà ufficialmente al Milan domami alle ore 13.15 in conferenza stampa. Per seguire in diretta le parole del talento spagnolo di origine marocchine basterà collegarsi all’App ufficiale dell’AC Milan o, per gli abbonati, guardare Milan TV in streaming da SkyGo e DAZN.

Una parte della conferenza di Brahim Diaz al Milan sarà inoltre trasmessa anche su Sky Sport 24, per seguire la versione integrale LIVE basterà restare collegati su Milan News 24.