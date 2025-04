Dodo, il Milan può sperare: c’è un elemento che va a favore dei rossoneri. La situazione

Dodo, la situazione contrattuale di Dodo potrebbe agevolare l’assalto del Milan nel corso della prossima sessione di mercato

Il Milan, stando a quanto riportato da Daniele Longo avrebbe messo nel mirino Dodo della Fiorentina. Strappare il brasiliano al club toscano non sarà facile, la richiesta sembrerebbe almeno di 20 milioni di euro.

C’è però un elemento che va a favore dei rossoneri. Il contratto del terzino con i viola scade il 30 giugno del 2027. In questo momento la trattativa per il rinnovo sembrerebbe bloccata. Per evitare di svalutarlo, qualora non dovesse arrivare il prolungamento, potrebbe essere più fattibile la cessione nel prossimo mercato.