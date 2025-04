Direttore sportivo Milan, Tare in attesa: pressing costante, spunta la posizione del Diavolo

Condividi via email

Direttore sportivo Milan, Igli Tare ha già accettato e sta solo aspettando la decisione definitiva del club rossonero: non c’è solo l’albanese

Come riferito da Sky, c’è un importante aggiornamento in casa Milan per quanto la ricerca del nuovo direttore sportivo.

Milan e la ricerca del ds: non c’è solo Tare. Tare ha detto sì. Adesso tocca al Milan, che si è preso del tempo. Forse per valutare. O forse perché nel mirino di Furlani ci sono ancora dei ds oggi sotto contratto. Come D’Amico, Sartori o qualche nome tenuto top secret.