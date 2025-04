Direttore sportivo Milan, Passerini sgancia la bomba! Lui favorito per un motivo preciso

Direttore sportivo Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha indicato in Igli Tare il favorito in vista della prossima stagione

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlos Passerini ha parlato così della situazione nuovo DS in casa Milan:

PAROLE – «Tare piace già a chi lavora dentro al Milan. A Moncada, che probabilmente tornerà a fare il capo-scout più che il direttore tecnico, Tare piace: piace per modo di lavorare e per rapporti pregressi. È uno dei motivi per cui l’albanese è oggi il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan».