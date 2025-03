Direttore sportivo Milan, Furlani sorride! L’ultima notizia avvicina quel profilo al club rossonero

Condividi via email

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, può tornare a sperare concretamente in Fabio Paratici: nessuna offerta del Tottenham

Come riportato dal The Telegraph, Fabio Paratici, ex dirigente della Juve, è sempre più vicino alla carica di direttore sportivo del Milan a partire dalla prossima stagione.

Il Tottenham Hotspur non ha avuto colloqui per il ritorno di Fabio Paratici a un incarico a tempo pieno nel club una volta terminata la squalifica. La decisione definitiva del club rossonera verrà preso entro il mese di aprile.