Direttore sportivo Milan, Letizia dubbioso: «Non capisco perchè Furlani incontri Tare, ho un terribile sospetto»

Direttore sportivo Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha parlato dell’incontro tra Giorgio Furlani e Igli Tare

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Francesco Letizia, noto giornalista, ha parlato così della situazione nuovo DS in casa Milan:

PAROLE – «Se i colloqui tra Igli Tare e Giorgio Furlani porteranno ad una fumata bianca bisognerà fare un certo tipo di discorsi: a cosa serve aspettare se poi si prende Tare che è lo stesso scelto da Ibrahimovic due mesi fa? Questa riflessione trova riscontro nella realtà dei fatti: se Furlani si è imposto per ribaltare una scelta già definita ribadendo il suo potere decisione, mi pare quantomeno logico andare a scartare la pista già presente, altrimenti che cosa si è andati a fare a New York?! Scegliere a metà o a fine aprile Igli Tare quando era già stato scelto al 10 febbraio significherebbe aver perso due mesi. Non è l’ansia del perdere tempo, perché non è che ci è passato Mbappé sotto il naso in questi due mesi, ma il giudizio è sul modo di lavorare e di procedere in casa Milan. Siamo di fronte ad una situazione in cui chiarezza ce n’è poca e capacità di problem solving ce n’è poca. Se Furlani pensa che il miglior direttore sportivo sia Tare, perché ha bloccato tutto?! Solamente per metterci la firma tu?! Altrimenti, mi viene da pensare che stia andando su Tare perché si ha paura di rimanere col cerino in mano».