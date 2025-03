Direttore sportivo Milan, Furlani traccia compiti e identikit: arriverà questo tipo di profilo. Ultimissime

Condividi via email

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha tracciato l’identikit della figura da inserire nell’attuale organigramma societario

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Marco Conterio, in casa Milan si hanno le idee molto chiare sulle caratteristiche del nuovo direttore sportivo da inserire nell’organigramma societario.

Il nuovo ds non sarà solo un uomo mercato ma il dirigente che al fianco di Furlani farà tutte le scelte per il Milan del futuro. L’allenatore, i cardini da cui ripartire, i grandi sacrifici, la struttura tecnica, quella scouting che guiderà Moncada. Tutto.