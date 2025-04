Direttore sportivo Milan, Furlani cambia tutto! Nuove tempistiche, ecco quando avverrà la scelta

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani cambia strategia sulla scelta: decisione definitiva che verrà presa dopo Pasqua. Ultime

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan cambiano le tempistiche della scelta del nuovo direttore sportivo.

Il nuovo direttore sportivo potrebbe non essere nominato entro Pasqua, come invece era previsto all’inizio. L’intenzione di Furlani e del Milan è quella di prendersi tutto il tempo necessario a disposizione per non sbagliare una scelta fondamentale per il futuro del club rossonero. Le prossime settimane saranno dunque decisive.