Direttore sportivo Milan, Furlani spinge per D’Amico: quattro i motivi presi in considerazione. Ecco quali

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani, AD dei rossoneri, spinge per l’attuale DS dell’Atalanta. Quattro i motivi sul tavolo

Come riferito da calciomercato.com, Giorgio Furlani, AD del Milan, spinge per l’ingaggio di Tony D’Amico come nuovo DS:

PAROLE – «Tony D’Amico è sicuramente uno dei migliori dirigenti italiani, i risultati ottenuti tra Verona e Atalanta sono sotto gli occhi di tutti. Rapido e risolutivo nelle trattative di mercato, ottimi contatti sia in Italia che all’estero, il dirigente abruzzese ha creato asset economici e tecnici per le società con le quali lavora e ha lavorato. Al Milan sono arrivate referenze più che positive sul suo conto e ci sono due voci particolarmente gradite a Giorgio Furlani: capacità di lavorare in un team e una presenza mediatica ristretta solo a quando necessario. Nel corso di questa settimana è previsto un contatto tra le parti per conoscersi meglio e scambiare idee e visioni per il futuro. D’Amico è il candidato principale di Furlani perché risponde perfettamente all’identikit ma ha un contratto importante in vigore con l’Atalanta e questo fattore va tenuto in grande considerazione. Furlani aveva sondato Giovanni Manna nei giorni scorsi ma il dirigente è legato al Napoli da un contratto, blindato, per altri quattro anni».