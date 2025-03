Direttore Sportivo Milan, Baiocchini svela tutto: c’è un profilo assolutamente in pole position

Condividi via email

Direttore Sportivo Milan, Baiocchini, noto giornalista, ha indicato in Fabio Paratici il candidato numero uno per il ruolo di DS

Intervenuto a Sky, Baiocchini ha parlato così della situazione DS in casa Milan:

PAROLE – «Per quanto riguarda la scelta del ds, sarà Furlani a farla. Da quello che sappiamo le tempistiche sono nell’ultima settimana di Aprile, cioè dopo Pasqua dovrebbe essere presa una decisione definitiva. Stanno salendo in questi giorni le quotazioni di Paratici. C’è stato un incontro tra Furlani e Paratici, un secondo incontro, molto molto approfondito, di diverse ore, per capire quelle che potranno essere le linee guida societarie, i giocatori che potrebbero andare via, quelli che potrebbero arrivare, il budget di mercato del Milan».