Dionisi allo scoperto: «Scudetto? Loro al momento sono superiori». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così della formazione nerazzurra in ottica scudetto. Le sue parole.

DIONISI – «Ora non vorrei più parlare della Juve, tenerci la consapevolezza almeno questa è la speranza, e sapendo che non basterà quanto fatto con la Juve per ottenere risultato contro l’Inter perché in questo momento l’Inter è superiore, anche il miglior Sassuolo potrebbe non bastare e noi dobbiamo lavorare sulla testa per cercare di essere il miglior Sassuolo possibile»