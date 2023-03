Dionisi: «La vittoria a San Siro contro il Milan ha cambiato le cose». Le parole del tecnico del Sassuolo dopo la vittoria contro la Roma

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo su come è cambiata la stagione dopo la vittoria contro il Milan:

«Prima c’era uno spirito di squadra altalenante, un mercato che a novembre era cominciato nello spogliatoio ed è finito a fine gennaio. Non è semplice gestire i momenti, qui ci sono tanti ragazzi giovani. E poi ora ho la possibilità di scegliere. Non dimenticatevi che a Torino ha esordito un 2004 che gioca in Primavera e ha fatto 5-6 partite da titolare. All’andata con la Roma ha giocato D’Andrea, ora nello stesso ruolo c’era Berardi. Questo cambia le cose ovviamente».