Dionisi sull’ex Milan Castillejo: «È nato come esterno, ma…». Le parole dell’allenatore alla vigilia di Sassuolo Monza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo Monza, Alessio Dionisi ha parlato dell’ex Milan Samuel Castillejo. Ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Ho già parlato di Castillejo. Avevo parlato con lui di questa collocazione e credo sia nel suo futuro. È nato come esterno ma per caratteristiche, scelte, adattabilità, quello per me è il suo futuro. È normale che deve aumentare la condizione»